【ニューヨーク時事】１６日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利上げが長期化するとの懸念から売られ、反落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比４３１．２０ドル安の３万３６９６．８５ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は２１４．７６ポイント安の１万１８５５．８３で引けた。