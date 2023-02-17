【ニューヨーク時事】グテレス国連事務総長は１６日、大地震に見舞われたトルコの人道支援に今後３カ月間で１０億ドル（約１３００億円）が必要だとして、加盟各国や国際社会に緊急拠出を訴えた。

グテレス氏は声明で「一刻の猶予もない」と指摘。支援金は５２０万人に向けた食料や水の提供、避難所運営などに充てられる。