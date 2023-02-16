【ニューヨーク時事】１６日午前のニューヨーク外国為替市場では、米利上げ長期化観測を背景とした円売り・ドル買いの流れが続き、円相場は１ドル＝１３４円台前半で推移した。午前９時現在は１３４円２０～３０銭と、前日午後５時比０９銭の円安・ドル高。