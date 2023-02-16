米軍三沢基地（青森県三沢市）所属のＦ１６戦闘機１機が青森県沖の領海外に燃料タンク２個を投棄していたことが１６日、県への取材で分かった。けが人を含む被害情報は今のところないという。

県によると、１５日午後４時２０分ごろ、訓練中のＦ１６が緊急事態に陥り、同県沖の太平洋に燃料タンクを投棄した。県には１６日夕、防衛省東北防衛局を通じて連絡があった。