Ｆ１６が燃料タンク投棄 米軍三沢基地所属、被害情報なし―青森沖
2023年02月16日22時15分
米軍三沢基地（青森県三沢市）所属のＦ１６戦闘機１機が青森県沖の領海外に燃料タンク２個を投棄していたことが１６日、県への取材で分かった。けが人を含む被害情報は今のところないという。
県によると、１５日午後４時２０分ごろ、訓練中のＦ１６が緊急事態に陥り、同県沖の太平洋に燃料タンクを投棄した。県には１６日夕、防衛省東北防衛局を通じて連絡があった。
Ｆ１６が燃料タンク投棄 米軍三沢基地所属、被害情報なし―青森…
2023年02月16日22時15分
米軍三沢基地（青森県三沢市）所属のＦ１６戦闘機１機が青森県沖の領海外に燃料タンク２個を投棄していたことが１６日、県への取材で分かった。けが人を含む被害情報は今のところないという。
県によると、１５日午後４時２０分ごろ、訓練中のＦ１６が緊急事態に陥り、同県沖の太平洋に燃料タンクを投棄した。県には１６日夕、防衛省東北防衛局を通じて連絡があった。
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