円、１３３円台後半 ロンドン外為
2023年02月16日21時30分
【ロンドン時事】１６日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米金利の低下を受けて円が買い戻され、１ドル＝１３３円台後半に上昇した。正午現在は１３３円７５～８５銭と、前日午後４時比４５銭の円高・ドル安。
円、１３３円台後半 ロンドン外為
2023年02月16日21時30分
【ロンドン時事】１６日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米金利の低下を受けて円が買い戻され、１ドル＝１３３円台後半に上昇した。正午現在は１３３円７５～８５銭と、前日午後４時比４５銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル