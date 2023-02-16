量子科学技術研究開発機構・那珂研究所（茨城県那珂市）の鎌田裕副所長（６３）が国際熱核融合実験炉（ＩＴＥＲ）の運営機構の副機構長に就任することになり、東京都内で１６日記者会見した。ＩＴＥＲは核融合発電に必要な技術の実証が目的で、日米欧とロシア、中国、韓国、インドが協力して２００７年からフランス南部に建設中。２５年の運転開始を目標としている。

任期は３月１５日から５年間。鎌田氏は「新型コロナウイルス流行の影響があったり、（組み立てなどの技術面で）挑戦的な課題が見えてきたりしているが、任期中に建設を終え、運転まで持っていきたい」と話した。