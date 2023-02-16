２０２３年春闘で、日立製作所など電機大手の労働組合が１６日、賃金改善などを求める要求書を経営側に提出した。各労組は従業員の基本給を底上げするベースアップ（ベア）について、前年の２倍を上回る月額７０００円を求めた。原材料費高騰や円安を背景に生活必需品が値上がりしており、３月１５日の集中回答日に向け、経営側が物価上昇に見合う賃上げに応じるかが焦点だ。