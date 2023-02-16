国内感染、新たに２万１２７１人 前週比１万１０００人減―新型コロナ
2023年02月16日19時14分
国内では１６日、新たに２万１２７１人の新型コロナウイルス感染が確認された。１日当たりの新規感染者は前週の木曜日と比べ約１万１０００人減った。重症者は前日比４人減の２５４人、新たな死者は１３５人だった。
東京都では新たに１４５４人の感染を確認。新規感染者は前週木曜日から７１９人減少した。新たな死者は１５人。都基準による重症者は前日と同じ１６人だった。
国内感染、新たに２万１２７１人 前週比１万１０００…
2023年02月16日19時14分
国内では１６日、新たに２万１２７１人の新型コロナウイルス感染が確認された。１日当たりの新規感染者は前週の木曜日と比べ約１万１０００人減った。重症者は前日比４人減の２５４人、新たな死者は１３５人だった。
東京都では新たに１４５４人の感染を確認。新規感染者は前週木曜日から７１９人減少した。新たな死者は１５人。都基準による重症者は前日と同じ１６人だった。
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