円相場、１３３円７７～７８銭 １６日午後５時現在
2023年02月16日17時09分
１６日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１３３円７７～７８銭と、前日（１３３円３２～３３銭）に比べ４５銭の円安・ドル高となった。
円相場、１３３円７７～７８銭 １６日午後５時現在
2023年02月16日17時09分
１６日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１３３円７７～７８銭と、前日（１３３円３２～３３銭）に比べ４５銭の円安・ドル高となった。
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