コロナ医療警戒レベル引き下げ 「通常医療と両立可能」―東京都
2023年02月16日16時49分
東京都は１６日、新型コロナウイルスの感染状況に関する専門家の分析結果を公表した。入院患者数が５週連続して減少しており、「通常医療との両立が可能」と判断。４段階で表す医療提供体制の警戒レベルを１段階引き下げ、上から３番目とした。このレベルになるのは昨年１１月２４日以来約３カ月ぶり。
コロナ医療警戒レベル引き下げ 「通常医療と両立可能」―東京都
2023年02月16日16時49分
東京都は１６日、新型コロナウイルスの感染状況に関する専門家の分析結果を公表した。入院患者数が５週連続して減少しており、「通常医療との両立が可能」と判断。４段階で表す医療提供体制の警戒レベルを１段階引き下げ、上から３番目とした。このレベルになるのは昨年１１月２４日以来約３カ月ぶり。
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