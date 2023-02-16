コロナ医療警戒レベル引き下げ 「通常医療と両立可能」―東京都
2023年02月16日16時49分
東京都は１６日、新型コロナウイルスの感染状況に関する専門家の分析結果を公表した。入院患者数が５週連続して減少しており、「通常医療との両立が可能」と判断。４段階で表す医療提供体制の警戒レベルを１段階引き下げ、上から３番目とした。このレベルになるのは昨年１１月２４日以来約３カ月ぶり。
コロナ医療警戒レベル引き下げ 「通常医療と両立可能…
2023年02月16日16時49分
東京都は１６日、新型コロナウイルスの感染状況に関する専門家の分析結果を公表した。入院患者数が５週連続して減少しており、「通常医療との両立が可能」と判断。４段階で表す医療提供体制の警戒レベルを１段階引き下げ、上から３番目とした。このレベルになるのは昨年１１月２４日以来約３カ月ぶり。
関連記事
こんな記事も
新型コロナウイルス最新情報
コロナ医療警戒レベル引き下げ 「通常医療と両立可能」―東京都(02/16 16:49)
コロナワクチン巡り知事脅迫 容疑で５１歳男逮捕―山梨県警(02/16 16:48)
Ｈ３見学、難関は「宿と足」 ＪＡＸＡも確保に苦労―自衛隊基地工事の影響も・種子島(02/16 13:31)
確定申告受け付け始まる 自宅で電子利用促す―国税庁(02/16 11:06)
マルパス世銀総裁が辞任へ 気候変動問題で批判も(02/16 06:42)
１９政令市が税収増 予算規模は１０市で最大―２３年度(02/15 20:36)
２２年の不正薬物密輸２５％増 水際緩和で急増警戒―財務省(02/15 20:32)
２５年度に営業益２０００億円 航空、マイルなどで収益強化―ＡＮＡＨＤ(02/15 20:07)
ビール大手、全社増収 値上げ、業務用回復で―２２年１２月期(02/15 19:14)
国内感染、新たに２万８４３２人 前週比１万３０００人減―新型コロナ(02/15 19:08)
医療機関ではマスク着用を 政府の緩和方針受け―日医(02/15 19:08)
石油元売り、２社減益 中国ゼロコロナ響く―２２年４～１２月期(02/14 21:12)
屋内での感染対策明示を 業界団体のガイドラインに―都医師会長(02/14 19:58)
三菱ケミカルＧ、再生医療「ミューズ細胞」開発撤退 事業ポートフォリオ見直し(02/14 19:45)
「経営改革さらに進める」 西山次期社長が抱負―西武ＨＤ(02/14 19:30)
国内感染、新たに３万２４２６人 前週比９８００人減―新型コロナ(02/14 19:07)
新型コロナ「５類」移行後も病床確保 １７７５億円補正予算―東京都(02/14 18:54)
マールブルグ病で９人死亡 赤道ギニアで初確認(02/14 08:48)
病床確保料の継続要請 新型コロナ「５類」移行、厚労相と会談―全国知事会(02/13 19:35)
国内感染、新たに９３８０人 １万人割れは昨年６月以来―新型コロナ(02/13 19:12)
国内感染、週２０万人 前週比８万９０００人減―新型コロナ(02/13 10:37)
国内感染、新たに１万３２０３人 東京、８カ月ぶり千人下回る―新型コロナ(02/12 18:58)
４０～５０代の転職、増加傾向 即戦力、紹介サービス多様に(02/12 15:41)
国内感染、新たに２万７４６８人 前週比１万１０００人減―新型コロナ(02/11 18:52)
マスク不要「歓迎」「配慮を」 卒業式など巡り首長ら(02/11 07:05)
マスク緩和、にじむ苦悩 感染リスク増、懸念の声も―新型コロナ専門家(02/11 07:04)
マスク緩和、歓迎と不安 「外すの恥ずかしい」の声も(02/11 07:04)
眼球内にアデノウイルス ぶどう膜炎の患者―神戸(02/10 21:37)
卒業式のマスク、着用求めず 子どもに配慮し早期実施―文科省(02/10 21:28)
接種後死亡、新たに１０人認定 新型コロナワクチン―厚労省分科会(02/10 21:06)