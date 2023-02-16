ロッテリア、ゼンショーに売却 ロッテＨＤ
2023年02月16日15時26分
ロッテホールディングス（ＨＤ）は１６日、ファストフードチェーン「ロッテリア」の運営子会社の全株式を、４月１日付で外食大手ゼンショーＨＤの子会社に売却すると発表した。
ロッテリア、ゼンショーに売却 ロッテＨＤ
2023年02月16日15時26分
ロッテホールディングス（ＨＤ）は１６日、ファストフードチェーン「ロッテリア」の運営子会社の全株式を、４月１日付で外食大手ゼンショーＨＤの子会社に売却すると発表した。
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