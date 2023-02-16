みずほＦＧ、スイス老舗ＰＢと業務提携 超富裕層ビジネス強化へ
2023年02月16日11時24分
みずほフィナンシャルグループ（ＦＧ）は１６日、スイスの老舗プライベートバンク（ＰＢ）、ロンバー・オディエグループの日本法人ロンバー・オディエ信託（東京）と業務提携契約を締結したと発表した。みずほにとって課題となっている超富裕層向けビジネスの強化を図る。
みずほＦＧ、スイス老舗ＰＢと業務提携 超富裕層ビジネス強化へ
2023年02月16日11時24分
みずほフィナンシャルグループ（ＦＧ）は１６日、スイスの老舗プライベートバンク（ＰＢ）、ロンバー・オディエグループの日本法人ロンバー・オディエ信託（東京）と業務提携契約を締結したと発表した。みずほにとって課題となっている超富裕層向けビジネスの強化を図る。
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