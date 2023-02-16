サッカー欧州チャンピオンズリーグ（１５日、ドイツ・ドルトムントほか）
2023年02月16日09時36分
【決勝トーナメント】
▽１回戦第１戦
ドルトムン １ ０―０ ０ チェルシー
ト １―０ （イングラ
（ドイツ） ンド）
ベンフィカ ２ ０―０ ０ クラブブル
（ポルトガ ２―０ ージュ
ル） （ベルギー）
（時事）
サッカー欧州チャンピオンズリーグ（１５日、ドイツ・ドルトムン…
2023年02月16日09時36分
【決勝トーナメント】
▽１回戦第１戦
ドルトムン １ ０―０ ０ チェルシー
ト １―０ （イングラ
（ドイツ） ンド）
ベンフィカ ２ ０―０ ０ クラブブル
（ポルトガ ２―０ ージュ
ル） （ベルギー）
（時事）
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