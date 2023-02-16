１２月機械受注、１．６％増 ２カ月ぶりプラス―内閣府
2023年02月16日09時32分
内閣府が１６日発表した２０２２年１２月の機械受注統計（季節調整値）によると、企業の設備投資の先行指標となる民間需要（変動の大きい船舶・電力を除く）の受注額は前月比１．６％増の８５１９億円だった。２カ月ぶりのプラス。基調判断は「足踏みが見られる」を維持した。
１２月機械受注、１．６％増 ２カ月ぶりプラス―内閣府
2023年02月16日09時32分
内閣府が１６日発表した２０２２年１２月の機械受注統計（季節調整値）によると、企業の設備投資の先行指標となる民間需要（変動の大きい船舶・電力を除く）の受注額は前月比１．６％増の８５１９億円だった。２カ月ぶりのプラス。基調判断は「足踏みが見られる」を維持した。
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