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１６日の朝刊（都内最終版）☆２

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１６日の朝刊（都内最終版）☆２

2023年02月16日07時00分

【共通ニュース】
◆「植田氏　理論・実務で見識」　衆院予算委　日銀総裁人選で首相
◆トルコ・シリア死者４．１万人　地震２２８時間　救出続く
◆撃墜の３飛行物体　米「無害の可能性」
◆子ども関連予算倍増へ　ＧＤＰ比４％　首相「２０年度の倍に」
◆石破氏　１０年ぶり質問で持論　安保で２５分　首相答弁１回だけ
◆自動車　要求高水準　大手８社労組　物価高騰背景に
◆露、侵略で新鋭戦車半減　ウクライナも戦闘機多数損失　英研究所
◆中国サッカー協会　トップも調査　規律違反疑い　大規模汚職に発展か
〔日経〕
◆金融庁「ミニ保険」監督強化　ペットや家財向け　トラブル増に対応(1)
◆長期金利操作見直し　全員が「年内」予想　日銀ウオッチャー２０人(3)
◆車生産停滞　景気回復に水　日本経済５．７兆円下押し試算　他産業けん引役乏しく(5)
◆アジア新興と事業創出　日本企業協業　経産省など枠組み　まずシンガポールで(5)
◆生保１０社、国内債含み損　日生４１７４億円、０８年以来初　昨年末時点　金利上昇圧力受け　４～１２月基礎利益、計３４％減(7)
◆仕組み債、情報開示に課題　日証協が新ルール、富裕層らに限定　顧客負担コスト含めず(7)
（続）

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