【共通ニュース】

◆「植田氏 理論・実務で見識」 衆院予算委 日銀総裁人選で首相

◆トルコ・シリア死者４．１万人 地震２２８時間 救出続く

◆撃墜の３飛行物体 米「無害の可能性」

◆子ども関連予算倍増へ ＧＤＰ比４％ 首相「２０年度の倍に」

◆石破氏 １０年ぶり質問で持論 安保で２５分 首相答弁１回だけ

◆自動車 要求高水準 大手８社労組 物価高騰背景に

◆露、侵略で新鋭戦車半減 ウクライナも戦闘機多数損失 英研究所

◆中国サッカー協会 トップも調査 規律違反疑い 大規模汚職に発展か

〔日経〕

◆金融庁「ミニ保険」監督強化 ペットや家財向け トラブル増に対応(1)

◆長期金利操作見直し 全員が「年内」予想 日銀ウオッチャー２０人(3)

◆車生産停滞 景気回復に水 日本経済５．７兆円下押し試算 他産業けん引役乏しく(5)

◆アジア新興と事業創出 日本企業協業 経産省など枠組み まずシンガポールで(5)

◆生保１０社、国内債含み損 日生４１７４億円、０８年以来初 昨年末時点 金利上昇圧力受け ４～１２月基礎利益、計３４％減(7)

◆仕組み債、情報開示に課題 日証協が新ルール、富裕層らに限定 顧客負担コスト含めず(7)

（続）