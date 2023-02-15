ＩＥＡ、来年冬のガス調達で連携 欧州エネルギー危機回避へ備え
2023年02月15日23時34分
国際エネルギー機関（ＩＥＡ）は１５日、臨時閣僚会合をオンライン形式で開き、来年冬に欧州各国が天然ガスを安定調達できるよう連携していくことで一致した。ウクライナ侵攻後、ロシアは欧州へのガス供給を削減した。今年は記録的な暖冬で深刻なガス不足は生じそうにないが、リスクは依然残っており、エネルギー危機を回避するには事前の備えが必要と判断した。
ＩＥＡ、来年冬のガス調達で連携 欧州エネルギー危機回避へ備え
2023年02月15日23時34分
国際エネルギー機関（ＩＥＡ）は１５日、臨時閣僚会合をオンライン形式で開き、来年冬に欧州各国が天然ガスを安定調達できるよう連携していくことで一致した。ウクライナ侵攻後、ロシアは欧州へのガス供給を削減した。今年は記録的な暖冬で深刻なガス不足は生じそうにないが、リスクは依然残っており、エネルギー危機を回避するには事前の備えが必要と判断した。
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