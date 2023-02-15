円、１３３円台半ば ロンドン外為
2023年02月15日21時16分
【ロンドン時事】１５日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米利上げの長期化観測から円売り・ドル買いが優勢となり、１ドル＝１３３円台半ばに下落した。正午現在は１３３円４０～５０銭と、前日午後４時比６０銭の円安・ドル高。
円、１３３円台半ば ロンドン外為
2023年02月15日21時16分
【ロンドン時事】１５日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米利上げの長期化観測から円売り・ドル買いが優勢となり、１ドル＝１３３円台半ばに下落した。正午現在は１３３円４０～５０銭と、前日午後４時比６０銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル