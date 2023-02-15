【ロンドン時事】１５日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米利上げの長期化観測から円売り・ドル買いが優勢となり、１ドル＝１３３円台半ばに下落した。正午現在は１３３円４０～５０銭と、前日午後４時比６０銭の円安・ドル高。