ＬＧＢＴ法「サミット前に成立」 超党派議連が確認
2023年02月15日19時38分
性的少数者（ＬＧＢＴなど）に関する課題を考える超党派議員連盟は１５日、衆院議員会館で総会を開いた。与野党から約３０人が出席し、新会長に自民党の岩屋毅元防衛相を選出。今国会の焦点となっているＬＧＢＴ理解増進法案について、５月の先進７カ国首脳会議（Ｇ７サミット）までの成立に「全力を尽くす」との方針を確認した。
ＬＧＢＴ法「サミット前に成立」 超党派議連が確認
2023年02月15日19時38分
性的少数者（ＬＧＢＴなど）に関する課題を考える超党派議員連盟は１５日、衆院議員会館で総会を開いた。与野党から約３０人が出席し、新会長に自民党の岩屋毅元防衛相を選出。今国会の焦点となっているＬＧＢＴ理解増進法案について、５月の先進７カ国首脳会議（Ｇ７サミット）までの成立に「全力を尽くす」との方針を確認した。
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