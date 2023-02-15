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ビール大手、全社増収　値上げ、業務用回復で―２２年１２月期

2023年02月15日19時14分

　ビール大手４社の２０２２年１２月期連結決算（国際会計基準）が１５日、出そろった。国内で約１４年ぶりに缶ビールの値上げに踏み切ったほか、コロナ禍で落ち込んだ飲食店向けなど業務用酒類の販売が回復し、４社とも増収を確保した。海外事業も好調だった。ビール類全体の国内市場規模は１８年ぶりに前年を上回った。

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