ビール大手４社の２０２２年１２月期連結決算（国際会計基準）が１５日、出そろった。国内で約１４年ぶりに缶ビールの値上げに踏み切ったほか、コロナ禍で落ち込んだ飲食店向けなど業務用酒類の販売が回復し、４社とも増収を確保した。海外事業も好調だった。ビール類全体の国内市場規模は１８年ぶりに前年を上回った。