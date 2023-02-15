中部電など６社、バイオマス発電に出資 鳥取県境港市で、２６年に運転開始
2023年02月15日18時43分
中部電力など６社は１５日、鳥取県境港市で木質専焼のバイオマス発電所の建設を計画する「境港昭和町バイオマス発電合同会社」（同市）に出資すると発表した。中部電の出資比率は４４．９％で、出資額は公表していない。２０２６年５月に運転開始予定。
中部電など６社、バイオマス発電に出資 鳥取県境港市で、２６年…
2023年02月15日18時43分
中部電力など６社は１５日、鳥取県境港市で木質専焼のバイオマス発電所の建設を計画する「境港昭和町バイオマス発電合同会社」（同市）に出資すると発表した。中部電の出資比率は４４．９％で、出資額は公表していない。２０２６年５月に運転開始予定。
こんな記事も
経済用語
経済
池袋と渋谷、千葉に出店計画 ヨドバシ、そごう・西武譲渡で(02/15 20:44)
２５年度に営業益２０００億円 航空、マイルなどで収益強化―ＡＮＡＨＤ(02/15 20:07)
賃上げ要求、最高水準に 自動車労組、交渉本格化―２３年春闘(02/15 19:27)
ビール大手、全社増収 値上げ、業務用回復で―２２年１２月期(02/15 19:14)
全トヨタ労連、平均１万２７５１円要求 賃上げ、過去２０年で最高―春闘(02/15 19:03)
１月の訪日客、前年比８４倍の１４９万人 コロナ前の５５％に回復―政府観光局(02/15 18:54)
中部電など６社、バイオマス発電に出資 鳥取県境港市で、２６年に運転開始(02/15 18:43)
仕組み債販売で指針 顧客選定に経営関与―日証協(02/15 18:38)
不退転の決意で経済界リード 豊田章一郎氏死去で談話―３団体トップ(02/15 18:27)
トヨタ、３月世界生産は９０万台計画(02/15 17:54)
ガソリン２週連続値下がり 経産省(02/15 17:10)
円相場、１３３円３２～３３銭 １５日午後５時現在(02/15 17:08)
岐阜県、第２子以降に１０万円 「出産祝い金」を独自支給(02/15 17:06)
電通など指名停止 五輪談合で中央省庁(02/15 16:55)
「経営の父」悼む 鈴木修スズキ相談役(02/15 16:53)
１００円安の２万７５０１円８６銭 １５日の平均株価(02/15 15:11)
電気料金値上げ「消費者の理解大事」 河野氏(02/15 14:50)
三菱ＵＦＪＭＳ証、学校と金融経済教育で連携協定 教育プログラム提供(02/15 14:08)
三菱ＵＦＪ銀、ゼロボードに出資 企業の脱炭素支援で連携強化(02/15 13:39)
日銀人事「物価目標の実現念頭」 岸田首相、日米核共有は否定―衆院予算委(02/15 12:12)
円相場、１３２円８２～８３銭 １５日正午現在(02/15 12:06)
１１１円安の２万７４９１円５１銭 １５日午前の平均株価(02/15 11:41)
円相場、１３２円９９～９９銭 １５日午前９時現在(02/15 09:05)
日銀人事、金融政策の見通しは☆２(02/15 07:10)
日銀人事、金融政策の見通しは(02/15 07:09)
トヨタ求心力の象徴 規制緩和でも指導力―豊田章一郎氏(02/15 07:07)
市場と対話、問われる手腕 円滑「出口」に難題―次期日銀総裁(02/15 07:07)
日銀人事、バランス重視 理論派総裁、実務支える両副総裁(02/15 07:07)
与野党、アベノミクス行方注視 岸田首相、路線「総括」課題に(02/15 07:05)
日本型経営の基礎固め 豊田氏死去で談話―御手洗キヤノン会長兼社長(02/14 23:18)
ビジネスワイヤ
PR TIMES