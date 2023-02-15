政府と沖縄県、同県宜野湾市は１５日、米軍普天間飛行場の負担軽減策を協議する作業部会を首相官邸で開いた。県と市は同飛行場の速やかな運用停止を主張。政府側は名護市辺野古への移設が「唯一の解決策」とする従来の立場を繰り返すのにとどまった。