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普天間「運用停止」で平行線　政府・沖縄が作業部会

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普天間「運用停止」で平行線　政府・沖縄が作業部会

2023年02月15日18時26分

普天間飛行場負担軽減推進作業部会に臨む栗生俊一官房副長官（左手前から２人目）、池田竹州沖縄県副知事（右手前）、和田敬悟宜野湾市副市長（右手前から２人目）＝１５日午後、首相官邸

普天間飛行場負担軽減推進作業部会に臨む栗生俊一官房副長官（左手前から２人目）、池田竹州沖縄県副知事（右手前）、和田敬悟宜野湾市副市長（右手前から２人目）＝１５日午後、首相官邸

　政府と沖縄県、同県宜野湾市は１５日、米軍普天間飛行場の負担軽減策を協議する作業部会を首相官邸で開いた。県と市は同飛行場の速やかな運用停止を主張。政府側は名護市辺野古への移設が「唯一の解決策」とする従来の立場を繰り返すのにとどまった。

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