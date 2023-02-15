円、１３３円台半ば ロンドン外為
2023年02月15日18時23分
【ロンドン時事】１５日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、ドルが買われた海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３３円台半ばに下落した。午前９時現在は１３３円４０～５０銭と、前日午後４時比６０銭の円安・ドル高。
対ユーロは１ユーロ＝１４３円０５～１５銭と、７５銭の円安・ユーロ高。
円、１３３円台半ば ロンドン外為
2023年02月15日18時23分
【ロンドン時事】１５日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、ドルが買われた海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３３円台半ばに下落した。午前９時現在は１３３円４０～５０銭と、前日午後４時比６０銭の円安・ドル高。
対ユーロは１ユーロ＝１４３円０５～１５銭と、７５銭の円安・ユーロ高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル