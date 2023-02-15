名古屋市の入管施設で２０２１年３月、スリランカ人女性ウィシュマ・サンダマリさん＝当時（３３）＝が死亡し、遺族が国に計約１億５６００万円の損害賠償を求めた訴訟の第５回口頭弁論が１５日、名古屋地裁であった。佐野信裁判長は終了後の進行協議で、収容中のウィシュマさんの様子が記録された約５時間分の監視カメラ映像を法廷で上映することを決めた。原告側弁護団が明らかにした。