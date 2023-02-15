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岐阜県、第２子以降に１０万円　「出産祝い金」を独自支給

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岐阜県、第２子以降に１０万円　「出産祝い金」を独自支給

2023年02月15日17時06分

岐阜県の古田肇知事＝３日、同県庁

岐阜県の古田肇知事＝３日、同県庁

　岐阜県は１５日、県内の子育て世帯に対する独自の支援策として、第２子以降の出産時に１人当たり現金１０万円を祝い金として支給すると発表した。市区町村が出産祝い金を支給するケースはあるが、都道府県レベルで出産時に１０万円規模の現金を贈るのは異例。県は経済支援により少子化に歯止めをかけたい考えで、２０２３年度当初予算案に事業費７億２６００万円を計上した。

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