岐阜県は１５日、県内の子育て世帯に対する独自の支援策として、第２子以降の出産時に１人当たり現金１０万円を祝い金として支給すると発表した。市区町村が出産祝い金を支給するケースはあるが、都道府県レベルで出産時に１０万円規模の現金を贈るのは異例。県は経済支援により少子化に歯止めをかけたい考えで、２０２３年度当初予算案に事業費７億２６００万円を計上した。