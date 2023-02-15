国内では１５日、新たに２万８４３２人の新型コロナウイルス感染が確認された。１日当たりの新規感染者は前週の水曜日と比べ約１万３０００人減った。重症者は前日比１２人減の２５８人、新たな死者は１６５人だった。

東京都では、新たに１８５８人の感染を確認。新規感染者は前週の水曜日と比べ７５４人減少した。新たな死者は１２人。都基準による重症者は前日比１人減の１６人だった。