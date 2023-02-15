国内感染、新たに２万８４３２人 前週比１万３０００人減―新型コロナ
2023年02月15日19時08分
国内では１５日、新たに２万８４３２人の新型コロナウイルス感染が確認された。１日当たりの新規感染者は前週の水曜日と比べ約１万３０００人減った。重症者は前日比１２人減の２５８人、新たな死者は１６５人だった。
東京都では、新たに１８５８人の感染を確認。新規感染者は前週の水曜日と比べ７５４人減少した。新たな死者は１２人。都基準による重症者は前日比１人減の１６人だった。
国内感染、新たに２万８４３２人 前週比１万３０００人減―新型…
2023年02月15日19時08分
国内では１５日、新たに２万８４３２人の新型コロナウイルス感染が確認された。１日当たりの新規感染者は前週の水曜日と比べ約１万３０００人減った。重症者は前日比１２人減の２５８人、新たな死者は１６５人だった。
東京都では、新たに１８５８人の感染を確認。新規感染者は前週の水曜日と比べ７５４人減少した。新たな死者は１２人。都基準による重症者は前日比１人減の１６人だった。
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