日本維新の会の藤 田 文 武幹事長は１５日の記者会見で、２０２３年度予算案の審議中、衆院憲法審査会の開催に消極的な立憲民主党の姿勢について「理解不能だ」と批判した。その上で「われわれがかなり大事にしている憲法審をおもちゃにすれば、党と党の話し合い自体に（影響が）及ぶ」と述べ、国会での共闘見直しの可能性に言及した。