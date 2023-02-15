「経営の父」悼む 鈴木修スズキ相談役
2023年02月15日16時53分
スズキの鈴木修相談役は１５日、トヨタ自動車名誉会長、豊田章一郎氏の死去を悼み「現在、トヨタと提携関係にあるのも、豊田名誉会長に相談したのが始まりだった。会社の危機を救っていただいた経営の父のような存在であり、感謝の気持ちでいっぱいだ」とのコメントを発表した。
スズキは、トヨタと次世代技術の開発などで２０１７年に業務提携し、その後、資本提携にも踏み込んだ。提携協議は、鈴木氏が豊田氏に申し入れてスタートした。
「経営の父」悼む 鈴木修スズキ相談役
2023年02月15日16時53分
スズキの鈴木修相談役は１５日、トヨタ自動車名誉会長、豊田章一郎氏の死去を悼み「現在、トヨタと提携関係にあるのも、豊田名誉会長に相談したのが始まりだった。会社の危機を救っていただいた経営の父のような存在であり、感謝の気持ちでいっぱいだ」とのコメントを発表した。
スズキは、トヨタと次世代技術の開発などで２０１７年に業務提携し、その後、資本提携にも踏み込んだ。提携協議は、鈴木氏が豊田氏に申し入れてスタートした。
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