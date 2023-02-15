１１月４日、国立で決勝 ルヴァン杯サッカー
2023年02月15日16時03分
Ｊリーグは１５日、今年のルヴァンカップ決勝を１１月４日に東京・国立競技場で行うと発表した。キックオフ時間は未定。
１１月４日、国立で決勝 ルヴァン杯サッカー
2023年02月15日16時03分
Ｊリーグは１５日、今年のルヴァンカップ決勝を１１月４日に東京・国立競技場で行うと発表した。キックオフ時間は未定。
関連記事
こんな記事も
スポーツ総合
パ・リーグ公示（１５日） プロ野球(02/15 17:50)
２１年以来の研修会実施 法令順守をテーマに―大相撲(02/15 17:40)
山川と源田、世界一へ抱負 プロ野球・西武(02/15 17:07)
勝「人としても成長を」 米ツアー挑戦、まずは１勝―女子ゴルフ(02/15 17:02)
ゴンザレス出場停止１４節まで Ｊ２磐田(02/15 16:25)
ＰＳＧ、８強入り黄信号 頼みはエムバペの爆発力―サッカー欧州ＣＬ(02/15 16:24)
「フロントを『プロ』に」 Ｊリーグ開幕３０周年の歩みと展望―野々村チェアマンに聞く(02/15 16:22)
ゴンザレス獲得 大リーグ通算１０７本塁打―プロ野球・オリックス(02/15 16:13)
１１月４日、国立で決勝 ルヴァン杯サッカー(02/15 16:03)
Ｕ２０アジア杯に松木ら サッカーＵ２０日本代表(02/15 15:49)
ＮＢＡ試合結果（１４日）(02/15 15:31)
ＮＨＬ試合結果（１４日）(02/15 15:31)
ブレイクダンス、五輪への道(02/15 14:50)
半井、３連覇なるか 女子は湯浅と福島が軸―全日本ブレイクダンス(02/15 14:49)
ブラジル人ＧＫが加入 Ｊ１神戸(02/15 14:15)
巨人に医科学のサポート 自律神経専門の小林教授―プロ野球(02/15 13:31)
サガン、ロードに終止符 パリ目指しＭＴＢに注力―自転車(02/15 13:31)
複数箇所にタイマー設置 今季導入のルールで―米大リーグ(02/15 12:22)
韓国、メジャーの二遊間 １次リーグは日本と同組―ＷＢＣ、注目のライバル（１）(02/15 11:08)
４月に代表活動ボイコットも サッカー・カナダ女子代表(02/15 10:58)
ネビン監督、大谷にエール ＷＢＣは「楽しんで」―米大リーグ・エンゼルス(02/15 10:24)
ダニエルは１回戦敗退 男子テニス(02/15 10:08)
千賀らキャンプ地で調整 米大リーグ、１５日キャンプイン(02/15 10:06)
バイエルン、敵地で圧倒 コマンが古巣相手に決勝点―サッカー欧州ＣＬ(02/15 10:04)
サッカー欧州チャンピオンズリーグ（１４日、パリほか）(02/15 09:43)
米国が混合団体Ｖ 世界アルペン(02/15 09:31)
ウッズ、今季初戦へ意欲 昨年７月以来の公式戦―男子ゴルフ(02/15 09:20)
ＡＣミラン、８強へ前進 サッカー欧州ＣＬ(02/15 08:40)
ハイチ前会長への処分無効 ＦＩＦＡの資格停止で―ＣＡＳ(02/15 08:33)
バイエルン、ＰＳＧに先勝 ミランも勝利―サッカー欧州ＣＬ(02/15 08:32)