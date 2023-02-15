国立文楽劇場（大阪市）は１５日、人形浄瑠璃文楽の太夫で人間国宝の豊竹咲太夫さん（７８）が療養のため、４月文楽公演（８～３０日）を休演すると発表した。咲太夫さんは昨年１１月以降、休演が続いている。

出演予定だった同公演第１部の「妹背山婦女庭訓」万歳の段は竹本織太夫さん（４７）が代演する。