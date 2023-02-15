電気料金値上げ「消費者の理解大事」 河野氏
2023年02月15日14時50分
河野太郎消費者担当相は１５日の衆院予算委員会で、電力会社の電気料金値上げ申請について「消費者の理解、納得が十分に得られるかが大事だ」と述べた。
電気料金値上げ「消費者の理解大事」 河野氏
2023年02月15日14時50分
河野太郎消費者担当相は１５日の衆院予算委員会で、電力会社の電気料金値上げ申請について「消費者の理解、納得が十分に得られるかが大事だ」と述べた。
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