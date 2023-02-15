日銀新体制が適切判断 アベノミクス継承で岸田首相
2023年02月15日14時18分
岸田文雄首相は１５日の衆院予算委員会で、日銀新体制がアベノミクスを継承するかどうかについて「マーケットの状況もしっかり判断し、適切な手法を判断することになる」と述べた。
サプライズ人事が映した構造問題 日銀総裁に植田氏就任へ【解説委員室から】
首相は日銀人事に関し「共同声明を変える変えないに言及するのは時期尚早だ。新体制がスタートした後の話だ」とも語った。
日銀新体制が適切判断 アベノミクス継承で岸田首相
2023年02月15日14時18分
岸田文雄首相は１５日の衆院予算委員会で、日銀新体制がアベノミクスを継承するかどうかについて「マーケットの状況もしっかり判断し、適切な手法を判断することになる」と述べた。
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