サウジアラビア・リヤド--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- スタートアップ、中小企業(SME)、起業家向けのサウジアラビア最大の大会「Biban」が、2023年3月9日から13日までリヤド・フロント展示・会議センターで再び開催されます。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20230215005550/ja/

Biban 2023 adds momentum to the Kingdom’s rapid development as a global hub for entrepreneurship and innovative SMEs (Graphic: AETOSWire).