１１１円安の２万７４９１円５１銭 １５日午前の平均株価
2023年02月15日11時41分
１５日午前の東京株式市場の日経平均株価は、２万７４９１円５１銭と前日終値比１１１円２６銭安で終わった。出来高は概算で６億１６００万株。
１１１円安の２万７４９１円５１銭 １５日午前の平均株価
2023年02月15日11時41分
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