ロンドン--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- アラブ首長国連邦(UAE)のスケートボード場を撮影した見事な写真が、年間最優秀コンクリート・イン・ライフ・フォトに選ばれました。この作品は、コンクリートが世界中で果たす重要な役割に光を当てる世界的コンテストで優勝賞金1万米ドルを獲得します。

Ferdz Bedana, winner Urban Concrete Professional and overall winner, Concrete in Life Photo of Year. Location Sharjah, UAE