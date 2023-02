ボストン--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 産業用ロボット向け無衝突自律動作計画のリーダー企業であるリアルタイムロボティクス社は本日、BMWグループの公式サプライヤーに指定されたと発表しました。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20230215005046/ja/

Realtime Robotics robot motion planning and control software RapidPlan in use within the BMW Group. (Photo: Business Wire)