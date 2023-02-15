サッカー欧州チャンピオンズリーグ（１４日、パリほか）
2023年02月15日09時43分
【決勝トーナメント】
▽１回戦第１戦
バイエルン １ ０―０ ０ パリサンジ
ミュンヘン １―０ ェルマン
（ドイツ） （フランス）
ＡＣミラン １ １―０ ０ トットナム
（イタリア） ０―０ （イングラ
ンド）
（時事）
サッカー欧州チャンピオンズリーグ（１４日、パリほか）
2023年02月15日09時43分
【決勝トーナメント】
▽１回戦第１戦
バイエルン １ ０―０ ０ パリサンジ
ミュンヘン １―０ ェルマン
（ドイツ） （フランス）
ＡＣミラン １ １―０ ０ トットナム
（イタリア） ０―０ （イングラ
ンド）
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