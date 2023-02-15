米国が混合団体Ｖ 世界アルペン
2023年02月15日09時31分
アルペンスキーの世界選手権は１４日、フランスのメリベルで混合団体パラレルが行われ、米国が優勝した。２位はノルウェー、３位はカナダ。 （時事）
米国が混合団体Ｖ 世界アルペン
2023年02月15日09時31分
アルペンスキーの世界選手権は１４日、フランスのメリベルで混合団体パラレルが行われ、米国が優勝した。２位はノルウェー、３位はカナダ。 （時事）
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