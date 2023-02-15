【１面トップ】

〔朝日〕植田総裁案 国際性を重視 日銀後継 政府が提示

〔毎日〕「植田日銀総裁」国会に提示 政府 副総裁 氷見野・内田氏

〔読売〕大型弾薬庫１０棟に着手 大分・青森 計４棟新設 新年度計画 反撃能力の要 長射程ミサイル保管

〔日経〕植田日銀総裁 人事案を提示 １０年緩和の出口担う 市場のゆがみ限界に

〔産経〕植田日銀総裁案を提示 政府「金融に高い見識」 副総裁に氷見野・内田氏

〔東京〕「植田日銀総裁」国会に提示 金融緩和 当面継続へ

【共通ニュース】

◆豊田章一郎さん死去 ９７歳 トヨタ名誉会長、経団連元会長

◆中国偵察気球 日本にも １９年以降３回 政府、再発防止要求

◆楽天３７２８億円最終赤字 １２月期 過去最大 基地局負担

◆東電に４０００億円緊急融資 大手行 燃料高・円安で資金不足

◆記録廃棄 最高裁が陳謝 神戸児童殺傷の遺族に

◆都、自宅療養支援縮小 高齢者医療体制は維持 ５類移行

◆山上被告、大阪拘置所に移送 弁護側「取り消しを」 安倍氏銃撃

◆「ネット有害」対象きょう拡大 削除要請 前倒し 闇バイト対応（続）