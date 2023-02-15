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１５日の朝刊（都内最終版）☆１

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１５日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年02月15日07時09分

【１面トップ】
〔朝日〕植田総裁案　国際性を重視　日銀後継　政府が提示
〔毎日〕「植田日銀総裁」国会に提示　政府　副総裁　氷見野・内田氏
〔読売〕大型弾薬庫１０棟に着手　大分・青森　計４棟新設　新年度計画　反撃能力の要　長射程ミサイル保管
〔日経〕植田日銀総裁　人事案を提示　１０年緩和の出口担う　市場のゆがみ限界に
〔産経〕植田日銀総裁案を提示　政府「金融に高い見識」　副総裁に氷見野・内田氏
〔東京〕「植田日銀総裁」国会に提示　金融緩和　当面継続へ
【共通ニュース】
◆豊田章一郎さん死去　９７歳　トヨタ名誉会長、経団連元会長
◆中国偵察気球　日本にも　１９年以降３回　政府、再発防止要求
◆楽天３７２８億円最終赤字　１２月期　過去最大　基地局負担
◆東電に４０００億円緊急融資　大手行　燃料高・円安で資金不足
◆記録廃棄　最高裁が陳謝　神戸児童殺傷の遺族に
◆都、自宅療養支援縮小　高齢者医療体制は維持　５類移行
◆山上被告、大阪拘置所に移送　弁護側「取り消しを」　安倍氏銃撃
◆「ネット有害」対象きょう拡大　削除要請　前倒し　闇バイト対応（続）

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