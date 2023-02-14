御手洗冨士夫キヤノン会長兼社長は１４日、トヨタ自動車名誉会長で、経団連会長を務めた豊田章一郎氏の死去を受けて「日本型経営の在り方の基礎を固め、経済界の発展に多大なる貢献をされた。衷心よりお悔やみ申し上げる」とその功績をたたえる談話を発表した。



豊田章一郎氏死去、９７歳 トヨタ名誉会長、元経団連会長

御手洗氏は豊田氏と同じく、「財界総理」と呼ばれる経団連会長を務めた。