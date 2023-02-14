円、１３２円台前半 ロンドン外為
2023年02月14日21時20分
【ロンドン時事】１４日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米金利の低下を受けて円が買い戻され、１ドル＝１３２円台前半に上昇した。正午現在は１３２円２０～３０銭と、前日午後４時比５５銭の円高・ドル安。
円、１３２円台前半 ロンドン外為
2023年02月14日21時20分
【ロンドン時事】１４日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米金利の低下を受けて円が買い戻され、１ドル＝１３２円台前半に上昇した。正午現在は１３２円２０～３０銭と、前日午後４時比５５銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル