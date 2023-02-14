岸田首相、豊田氏の功績たたえる
2023年02月14日20時38分
岸田文雄首相は１４日、トヨタ自動車名誉会長の豊田章一郎氏が死去したことについて、「トヨタを世界一の自動車メーカーに育て上げ、日本の自動車産業をリードした」と功績をたたえた。経団連会長の経歴にも触れ、「日本の経済をけん引し、大きな努力をされた。心からご冥福をお祈り申し上げたい」と述べた。首相官邸で記者団の取材に応じた。
岸田首相、豊田氏の功績たたえる
2023年02月14日20時38分
岸田文雄首相は１４日、トヨタ自動車名誉会長の豊田章一郎氏が死去したことについて、「トヨタを世界一の自動車メーカーに育て上げ、日本の自動車産業をリードした」と功績をたたえた。経団連会長の経歴にも触れ、「日本の経済をけん引し、大きな努力をされた。心からご冥福をお祈り申し上げたい」と述べた。首相官邸で記者団の取材に応じた。
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