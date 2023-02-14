ＮＨＫは１４日、元理事の井上樹彦氏（６５）を同日付で副会長に充てる人事を発表した。任期は３年。正籬聡副会長は今月１１日の任期満了に伴って退任した。

井上 樹彦氏（いのうえ・たつひこ）早大一文卒。８０年ＮＨＫ入局、政治部長や編成局長、理事、ＮＨＫ関連会社の放送衛星システム社長などを経て、２２年６月同社特別主幹。福岡県出身。