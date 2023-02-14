関西電力は１４日、家庭などに供給する低圧電力の自由料金プランのうち、首都圏を対象に６月分から値上げすると発表した。家庭向けプラン「はぴｅプラス」は使用電力量１キロワット時当たり１．９７円引き上げる。関電管内でも、５月分から温水器や融雪用の自由料金プランで、燃料価格の上昇分を反映する「燃料費調整制度」の上限撤廃により、事実上の値上げを行う。