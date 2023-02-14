三菱ケミカルグループは１４日、再生医療に使う細胞製剤「Ｍｕｓｅ（ミューズ）細胞」を用いた製品開発を中止すると発表した。同社は事業ポートフォリオの見直しを進めており、今回の撤退もその一環。傘下の田辺三菱製薬（大阪市）でも新型コロナウイルスワクチン開発からの撤退を公表している。