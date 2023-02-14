東映の手塚治社長死去、６２歳
2023年02月14日19時25分
東映は１４日、社長の手塚治（てづか・おさむ）さんが死去したと発表した。６２歳だった。千葉県出身。葬儀は近親者で行い、後日お別れの会を開く予定。喪主は母美津子（みつこ）さん。
青山学院大卒業後、１９８３年に東映入社。連続テレビドラマ「スケバン刑事（デカ）」や「科捜研の女」シリーズなどのプロデューサーを務めた。２０２０年に社長に就任。病気の治療を行いながら、業務を続けていた。
東映の手塚治社長死去、６２歳
2023年02月14日19時25分
東映は１４日、社長の手塚治（てづか・おさむ）さんが死去したと発表した。６２歳だった。千葉県出身。葬儀は近親者で行い、後日お別れの会を開く予定。喪主は母美津子（みつこ）さん。
青山学院大卒業後、１９８３年に東映入社。連続テレビドラマ「スケバン刑事（デカ）」や「科捜研の女」シリーズなどのプロデューサーを務めた。２０２０年に社長に就任。病気の治療を行いながら、業務を続けていた。
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