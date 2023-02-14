【ロンドン時事】１４日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、円が買い戻された海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３２円近辺に上昇した。午前９時現在は１３１円９５銭～１３２円０５銭と、前日午後４時比８０銭の円高・ドル安。