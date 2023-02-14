円、１３２円近辺 ロンドン外為
2023年02月14日18時19分
【ロンドン時事】１４日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、円が買い戻された海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３２円近辺に上昇した。午前９時現在は１３１円９５銭～１３２円０５銭と、前日午後４時比８０銭の円高・ドル安。
円、１３２円近辺 ロンドン外為
2023年02月14日18時19分
【ロンドン時事】１４日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、円が買い戻された海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３２円近辺に上昇した。午前９時現在は１３１円９５銭～１３２円０５銭と、前日午後４時比８０銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル