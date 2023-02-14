１４日の東京外国為替市場の円相場は、１ドル＝１３２円近辺で小動きとなった。米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表を前に、持ち高調整主体の取引となった。午後５時現在は１３２円０７～０８銭と前日比０６銭の円高・ドル安。