柳瀬副社長が辞任 交際費を不正処理―東芝
2023年02月14日17時29分
東芝は１４日、柳瀬悟郎代表執行役副社長ＣＯＯ（最高執行責任者）が同日付で辞任したと発表した。同氏は昨年３月に就任したばかりだったが、子会社役員時代の交際費に関し、監査委員会の調査で不適切処理が発覚した。取締役には当面留任するが、取締役会は、６月開催予定の定時株主総会に提案する取締役候補に柳瀬氏を指名しないことを決めた。
柳瀬副社長が辞任 交際費を不正処理―東芝
2023年02月14日17時29分
東芝は１４日、柳瀬悟郎代表執行役副社長ＣＯＯ（最高執行責任者）が同日付で辞任したと発表した。同氏は昨年３月に就任したばかりだったが、子会社役員時代の交際費に関し、監査委員会の調査で不適切処理が発覚した。取締役には当面留任するが、取締役会は、６月開催予定の定時株主総会に提案する取締役候補に柳瀬氏を指名しないことを決めた。
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