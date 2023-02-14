ＪＲ東日本と東急不動産ホールディングス（ＨＤ）は１４日、包括的業務提携を締結した。両社が持つ土地資産や事業ノウハウを生かし、住宅や再生可能エネルギー施設開発を軸に幅広く連携する。街づくり事業の売上高は２０２３年２月以降、５年程度で１０００億円規模を目指す。